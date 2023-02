Ondertussen in het land der reserve-Russen.

Radarvliegtuig nabij hoofdstad Belarus doet boem op het vliegveld.

Daders inmiddels bekend:

“According to the information of Belarusian Gayun, today’s attack by Belarusian partisans on the AWACS aircraft A-50U of the Russian Aerospace Forces in Machulishchi was carried out with the help of two drones. … “Belarusian Gayun” also has information that Lukashenko’s security forces found a bag with drone control panels,” says in the message “BG” in Telegram.

The head of BYPOL, Alexander Azarov, in a commentary to Belsat, said that the Belarusians who organized the sabotage had successfully escaped and were abroad.

“These were drones. The participants in the operation are Belarusians, participants in the Peramoga plan, and now they are safe outside the country. Everyone has left. Let them now look for the wind in the field,” he said.

Benieuwd wat er nu gaat gebeuren. Zo'n toestel is nogal prijzig, en veel hebben ze er ook niet van. Een enorme operationele domper voor de Russen. En een fikse opsteker voor de Oekraïnse luchtmacht.