Cora van Nieuwenhuizen was wel betrokken bij de mails en de brieven die Cora van Nieuwenhuizen namens Energie NL heeft gestuurd aan het ministerie van Economische Zaken, maar ze had geen betrokkenheid bij de mails en de brieven die Cora van Nieuwenhuizen namens Energie NL heeft gestuurd aan het ministerie van Economische Zaken. Dat is de enige conclusie die wij kunnen trekken uit deze antwoorden van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken, die gaat over het """lobbyverbod""" voor oud-bewindslieden. De minister schrijft gewoon echt aan de Tweede Kamer dat Van Nieuwenhuizen niet namens zichzelf lobbyt, maar namens EnergieNL. JA BRUINS SLOT, DAT IS DE ORGANISATIE WAAR VAN NIEUWENHUIZEN VOOR LOBBYT. EN DAT MAG DUS NIET. Oh nee wacht. Het mag gewoon wel. Want er gebeurt verder helemaal niets en Van Nieuwenhuizen blijft gewoon haar 2,5 ton voor 2,5 dag werk ontvangen. Het lobbyverbod is Nederland is morsdood.

Handhaven, moi?