Zie je nou wel dat we op internet nog een komjoenitie zijn! Een of andere TikTok-vreselijkerd vond kennelijk een bank langs de kant van de weg en dat ding blijkt met een prijskaartje van zo'n $ 8.000 behoorlijk Reinout Oerlemansfähig. Op Twitter krijgt deze meuk 100 miljoen+ views en toen ging 2006 internet ermee aan de haal. Deze bank is op heel veel plekken geweest - de meeste dingen hebben te maken met een bukkake, orgie of allebei - en daar hebben we toch wel even om moeten lachen. Weet u weer wat u aan oma moet vertellen als ze vraagt waar het zoal over gaat op de socialen. En een bank, die moet je gewoon lekker op de stoep laten staan.

De enige bank die wij wel naar binnen zouden halen