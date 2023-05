Hoezo afname biodiversiteit? Onderzoekers hebben weer 380 nieuwe planten en dieren ontdekt. Soorten waarvan we gisteren nog niet wisten dat ze bestonden, maar die wel direct bedreigd zijn en koste wat het kost beschermd moeten worden. Maar welke soort in de onderstaande lijst is er nu nieuw ontdekt?

A) Een mestkever die enkel stikstof eet

B) Een torenuil die weigert te vertrekken

C) Een eend met opvallend gekleurde voeten die geen nesten kan bouwen

D) Een gordeldier dat op tafels danst

E) Een vleermuis met opvallend dikke duimen en oren van een muis

F) Een meeuw met een witte kuif die constant wordt bedreigd door zandhagedissen

G) Een eeuwenoude landschildpad die om onduidelijke redenen toch bovenaan de voedselketen staat

H) Een lavendellijster die in konijnenholen duikt

I) Een territoriale beer zonder klauwen die geen gevecht kan winnen

J) Een gele honingbeer waar onderzoekers niets over mogen publiceren

K) Een Europese zangvogel waarvan zowel het mannetje als het vrouwtje de hoge noten niet halen

L) Een groene watervogel die de hele wereld rondvliegt

Het goede antwoord is E. De rest hebben we helaas al een tijdje.