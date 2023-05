VIDEO: politiek leider VOLT verstoort orde in Tweede Kamer

We moeten het hebben over VOLT. De partij is aan een kleine comeback bezig en peilt vandaag bij Maurice de Hond maar liefst zeven zetels, net zoveel als voorheen de volkspartij het CDA. Aan de ene kant kan onze democratie best tegen een stootje, aan de andere kant is het natuurlijk best bedreigend als kiezers het kennelijk zo gehad hebben met de huidige politiek dat ze nog liever kiezen voor een partij die vaker in de rechtszaal te vinden is dan in de Tweede Kamer, respectloos met allochtonen omgaat en een totaal gebrek aan interne democratische normen tentoon spreidt (zie: het rapport van VOLT over VOLT). Natuurlijk mag je in een democratie met elkaar van mening verschillen, maar kiezen voor VOLT is met je rug naar de rest van de samenleving staan, je vingers in je oren stoppen en het land onbestuurbaar maken. Volstrekt onverantwoordelijk dus, en hoog tijd dat het SCP eindelijk een diepgravend onderzoek doet naar de vraag; WIE ZIJN DIE MENSEN?

Moeten wij dit soort intolerantie tolereren?