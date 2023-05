Vroegah, een kleine 40 jaar geleden, had ik zelf ook de ambitie om jazz te willen spelen; ik had ca 2 jaar drumles gehad – ik wilde drummen omdat ik weer langer geleden, op de middelbare school begin jaren 70, iemand kende die drumde en die liet mij dan ook wel eens achter zijn drumstel zitten en leerde me een paar dingetjes - en belandde in 1985 in een, wat in die tijd een beetje denigrerend werd genoemd, ‘Real Book bandje’. Het zg Real Book was in die tijd (misschien nog wel steeds, geen idee) een boek waarin de akkoordenschema’s van veel bekende jazz standards stonden, en die gebruikt werden door min of meer amateuristische bandjes. De professionals hadden dat allemaal niet nodig, geloof ik, die kenden dat uit hun hoofd.

Ik was niet zo heel goed, heb ik hier dacht ik al wel eens verteld – ik kon redelijk de maat ‘in vieren’ slaan, en kende wat trucjes, maar voor spetterende solo’s/vier-om-viertjes miste ik teveel techniek (rudiments, voor wie dat iets zegt). Ik werd dus na ca een jaar vervangen door iemand die beter was.

Anyway, wij speelden wel vrij vaak op ‘feesten en partijen’, en ik weet niet hoe het ontstaan is, maar op zeker moment was het een soort traditie om, waar we ook speelden, altijd te openen met ‘’Out of Nowhere’’. Het zat deze week weer eens in mijn hoofd, en dan neurie je het bijna de hele dag. Ik zal het vast ook wel op een oude LP of CD hebben staan, maar een naam schiet me niet zo snel te binnen, dus heb ik maar even gegoogeld. Veel uitvoeringen te vinden natuurlijk.

Ik heb getwijfeld over die van Charlie Parker en Miles Davis (ik dacht, dan sla ik twee vliegen in één klap, want van die twee jazz giganten heb ik geloof nog nooit iets geplaatst; niet met opzet, maar kennelijk nooit aan toegekomen), maar ik heb toch gekozen voor Sonny Stitt, omdat zijn uitvoering me het meest doet denken aan zoals wij hem destijds speelden (al speelden wij hem niet zo perfect, haast ik me erbij te zeggen). Ook Sonny Stitt heb ik even gegoogeld en hij blijkt een enorme discografie te hebben:

“Known for his warm tone, he was one of the best-documented saxophonists of his generation, recording more than 100 albums.’’

Wist ik niet. Zo is dit ook voor mij weer een leerzame dag. Maar nu ‘’Out of Nowhere’’. Enjoy.

www.youtube.com/watch?v=hN_RwGuEiLY

PS Louz, volgende week schitter ik weer eens door afwezigheid. Ben dan bijna twee weken op vakantie. Ik hoop me weer in het vrijdagstamcafé te melden op 2 juni, ijs en weder dienende (en computer dienende, denk ik er tegenwoordig maar bij).