FOTO (ANP) - Caravan die (waarschijnlijk) niet door de keuring komt

Nederland: een ooit trotse natie. We veroverden de wereld, wonnen land terug van de zee, bouwden de Deltawerken, versloegen de Duitsers in de halve finale in München en we onderhielden onze caravans godverdomme. Maar niet meer dus. Uit onderzoek van de BOVAG, en die kunnen het weten want die hebben er een zakelijk belang bij, blijkt dat eenderde van de gecontroleerde caravans een gevaar is op de weg. En dan hebben ze de ongecontroleerde caravans nog niet eens gecontroleerd! Het beeld volgens caravankeurmeester Taco in het AD: de koelkastjes zijn netjes schoongemaakt, maar de remmen doen het niet. Nou zijn wij geen caravankeurmeester maar als je uit de bocht vliegt doordat je rem kapot is, heb je dus helemaal niks meer aan een schoon caravankoelkastje. Stop de schone caravankoelkastjesterreur en controleer uw banden, uw remmen (en uw goeie humeur, u gaat op vakantie tenslotte) VOORDAT HET TE LAAT IS.

Zo moet het dus niet!