Toen ik vroeger in de kroeg werkte kwam er een keer een aso familie binnen, pa, ma zoon en schoondochter. Allemaal ketslazarus.

Zoon wilde nog een whisky maar ik vond dat hij wel genoeg had gedronken.

Nou, daar was hij het niet mee eens.

Hij wilde me bij m'n kraag grijpen maar hij was niet zo snel meer.

Toen hief hij zijn vuist hoog op en sloeg met volle kracht op de bar.

Tenminste, dat was de bedoeling, zijn whiskyglas stond daar nog.

Het glas versplinterde onder zijn vuist.

En in zijn vuist.

Bloed.

Veel bloed.

Ik zei: 'misschien is het beter dat jullie even met hem naar het ziekenhuis gaan.'

En dat deden ze.

Leuk detail, die zoon was een van de twee gasten die me een jaar eerder in de haven probeerden te gooien.