Ayaan Hirsi Ali terughalen naar Nederland en kandidaat stellen als premier. Omtzigt sluit zich aan bij BBB, maar blijft doen waar hij goed in is: het controleren van de regering vanuit het parlement. Van der Plas wordt minister van landbouw. Bosma en Agema stappen over naar BBB. Bosma wordt minister van NPO (of hoe dat ministerie tegenwoordig heet), Agema naar gezondheidszorg.

Rutte gaat met pensioen, hij komt definitief uit de kast en gaat samen met Jort Kelder op Ibiza wonen. Hij neemt wat commissariaten om er warmpjes bij te zitten en houdt zich verder koest.

Plasterk komt terug en sluit zich ook aan bij BBB. Hij moet zich nog wel verantwoorden voor zijn politiek handelen in het verleden, maar hij is wel in staat om aan de enthousiastelingen van BBB duidelijk te maken dat tussen droom en daad wetten in de weg staan en praktische bezwaren. Hij zorgt voor een dosis politiek realisme in de partij.

Marijnissen doet een stapje terug en maakt plaats voor een Socialist met meer charisma (nog uitzoeken wie dat kan zijn).

Bij Forum voor Democratie neemt de paranoia nog verder toe en zien de kandidaten vooral elkaar als onderdeel van het complot. Thierry ontslaat iedereen in zijn partij en komt met 1 zetel terug in de TK.

Annabel Nanninga is het zat met opportunist Eerdman. Onder het motto "van A naar BBB" sluit zij zich aan bij BBB.

Jan Kees de Jager is bereid om terug te keren als Minister van Financiën. De strikte voorwaarde (waar Jan Kees en BBB het roerend over eens zijn) dat hij partijloos zal opereren en dat louter zijn enorme financiële kennis wordt ingezet om de financiën van Nederland te beheren. Dat is hard nodig want onder de huidige Minister van Financiën is het, vanwege totale onkunde van de Minister) een grote puinhoop geworden.

Dijkhoff komt terug bij de VVD,

Kaag verlaat Nederland (zogenaamd omdat ze bedreigd wordt) voor een zeer lucratieve baan in Geneve. Binnen D66 ontstaat een machtsvacuüm, waarbij Paternotte, Sjoerdsma, Smeets elkaar de tent uitvechten. Er komen nog meer schandalen aan het licht, die men eerst probeert weg te moffelen, maar door in de vlek te wrijven raakt de poep de ventilator. Het gevolg is dat D66 enorm daalt in de peilingen, tot niet meer dan 7 zetels.

Een deel van de D66 stemmers gaat naar Volt. Deze jonge baantjesjagers raken flink overdonderd door het plotselinge succes. 4 van de 8 nieuwe kamerleden in binnen de kortste keren ziek. Er ontstaat onenigheid over de vervanging van de kamerleden en er haken 5 partijleden af. Zij nemen uiteraard de zetel mee (verdiend lekker, TK).

CDA komt de klap nooit meer te boven. Blijft steken op 7 kamerleden.