Iedereen is wel een klein beetje een complotdenker. Dat is mens eigen. Onze beste Han snapt niet dat er gradaties zijn in complotdenkers. Velen zijn gewoon normale mensen, anderen "gematigd" en er lopen zo'n naar schatting 200.000+ complotdenkers rond die fantaseren over een "liefst niet bloederige" burgeroorlog om de kwaadaardige elite van globalisten omver te werpen en te doden.

Staatsgevaarlijke wappies dus. Erger een percentage daarvan is ook echt daadwerkelijk in staat tot geweld. Rechtsextremistische complotdenkers is dan ook waar de AIVD het over heeft. Mocht Han twijfelen of hij misschien niet gek, of dom is dan kan hij zichzelf toetsen aan kwaadaardigheid. Hoe kwaadaardig is Han?

Is hij slechts een sul die nieuwsgierig is of iemand die heimelijk vindt dat alle "wokies" dood of weg moeten tezamen met de elitaire globalisten in een eindoplossing? Dat is de enige vraag. Filosoof Cees Zweistra legt dit goed uit voor mensen die willen weten of ze curieus of kwaadaardig zijn.