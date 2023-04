Verduurzaming is al zijn betekenis verloren. Het is verworden tot een buzzwoord voor marketeers, beleidsmakers en spindokters om producten, plannen en beleid van een vals groen laagje te voorzien. Om wat vies is, schoon te praten. Een goed voorbeeld is Hoogeveen waar Twitterophef is ontstaan om een boom. Een monumentale zomereik om precies te zijn. Zo'n heerlijke, harde joekel met een diameter van 65 centimeter. Hij staat op de gemeentelijke lijst van beschermwaardige bomen, de afdeling Groen van de gemeente vindt kappen onverstandig en deze 2k+ GL-petitieondertekenaars willen eveneens dat ie blijft en toch gaf de gemeente een kapvergunning en gaat deze houten reus binnenkort tegen de grond. Op zijn plek moet een transformatorstation komen om een nieuw industrieterrein van stroom te voorzien. Nu lijkt ons een nieuw industrieterrein verre van duurzaam, maar daar denkt de gemeente heel anders over. "Verduurzaming speelt daarnaast een belangrijke rol stelt het college. De gemeente mikt met de komst van zo'n station op meer aansluiting van bijvoorbeeld zonnepanelen. Dat moet bijdragen aan de energietransitie." Bomen kappen, fabrieken bouwen en dan toch over verduurzaming durven te spreken omdat er ergens een zonnepaneel op een dak verschijnt. Dat is alsof u een terrasverwarmer op de Noordpool zet en het dan duurzaam noemt omdat ie op groene stroom draait. Het meeste geouwehoer over verduurzaming is tegenwoordig onzin, bestaat uit inhoudsloze kreten en, zoals in Hoogeveen, kost vaak meer natuur dan dat het oplevert. Iemand nog behoefte aan eiken haardhout?