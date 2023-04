Gooi anders even een stuk rood vlees in de arena

Groundhog Gehaktbal. U leeft verkeerd, dus u moet anders gaan leven, en als u niet anders wilt gaan leven, dan moet u meer betalen. Er is weer een pleidooi opgedoken voor een vleestaks, dit keer van de TAPP, de True Animal Protein Price Coalition. "Vleeseters moeten opdraaien voor de stijgende zorgkosten die zijn gelieerd aan de overconsumptie van bewerkt en rood vlees." Eerlijk is eerlijk: wij hadden nog nooit van de True Animal Protein Price Coalition, niet te verwarren met de Smart Food Coalitie, of de Green Protein Coalition, of de Transitie Coalitie Voedsel, of de Coalitie Tegen Hersluitbare Vleesverpakkingen (maar één van deze coalities is verzonnen, red.), gehoord, dus toen zijn we maar even naar de website gegaan. Daar waren geen recente jaarverslagen te vinden, maar nog wel een stuk over 2019, waarin wordt aangekondigd dat maar liefst de helft van het (zeer bescheiden) budget voor 2020 van de Stichting uit de zakken van de Stichting Doen (=PostcodeLoterij ) komt.

(bron)

Dus. Mensen met een slechte gewoonte, namelijk gokken omdat ze bang zijn dat de buurman anders miljonair is en zij niet, betalen voor een club die wil dat we stoppen met weer een andere slechte gewoonte, namelijk rood vlees eten. Mooi hoor.

Maar toch nog even over dit pleidooi

De TAPP-coalitie heeft dus echt laten onderzoeken hoeveel zorgkosten worden verhoogd door het eten van rood vlees. De kop van het bericht op de site is Gezondheidskosten 7,5 euro per kg rood vlees overconsumptie. Staat u ons toe dat wij dat tamelijk bizar vinden. In een vrije maatschappij doe je onderzoek naar de gezondheidsrisico's van rood vlees, meld je dat te veel rood vlees eten het risico op darmkanker, diabetes en hart- en vaatziekten verhoogt en laat je mensen bepalen of en hoe deze informatie hun gedrag beïnvloedt. Degene die het meest last hebben van darmkanker, diabetes en hart- en vaatziekten, zijn immers de mensen die darmkanker, diabetes en hart- en vaatziekten krijgen.

Maar! Niet volgens de redenering van de TAPP-coalitie hoor. Nee nee. Dan zijn darmkanker, diabetes en hart- en vaatziekten opeens niet meer zelf het grote probleem, maar moet er compensatie komen voor de schrijnende situatie dat mensen die geen darmkanker, diabetes en hart-en vaatziekten jaarlijks verdorie 1,1 miljard euro moeten betalen, alleen maar om de behandeling te bekostigen van mensen die wel darmkanker, diabetes en hart- en vaatziekten hebben.

Als we toch zo cynisch bezig zijn, dan willen wij ook graag even verdisconteren dat mensen die darmkanker, diabetes en hart- en vaatziekten eerder doodgaan dan mensen zonder darmkanker, diabetes en hart- en vaatziekten en daarom minder aanspraak maken op AOW, pensioenen, sociale woningen enzovoorts enzovoorts. En als we niet zo cynisch bezig zijn, dan willen we erop wijzen dat het hele idee van solidariteit in het zorgstelsel juist is dat gezonde mensen betalen voor de behandeling van zieke mensen.

En als we er qua cynisme een beetje tussenin zitten, willen we erop wijzen dat kansarme mensen veel vaker ongezond zijn, en kansrijke mensen juist veel vaker gezond, en dat in een beschaafde samenleving kansrijke mensen zorgen voor kansarme mensen. En dat ze dat niet doen door van de wieg tot aan het graf bepalen hoe die kansarme mensen Anders Moeten Gaan Leven, alleen zodat ze meer gaan lijken (maar wel met minder geld) op de kansrijke mensen.

Met redeneringen als die van TAPP vlieg je, for lack of a better expression, de staatsfuik in. De overheid Staat zegt eerst: wij betalen voor uw gezondheidszorg, komt u maar binnen, het kan ons niet gezond genoeg zijn allemaal. En als dan blijkt dat het allemaal toch een beetje duur wordt, zegt de Staat opeens: ho ho ho meneertje, wat denkt u wel niet? Wij betalen voor uw gezondheidszorg ja! Dus dan moet u ook precies zo gaan leven zoals wij willen, want anders is die gezondheidszorg 'niet meer houdbaar'. En voor je het weet krijgt heel Nederland iedere week via Postbus 51 een folder met Goede Recepten Van De Goede Overheid in de bus, met daarop een lijstje Goede Ingrediënten Aangeraden Door De Goede Overheid, die u voor een door de Goede Overheid vastgestelde Goede Prijs kunt kopen, en u mag er best van afwijken, natuurlijk, prima hoor, maar daar betaalt u dan wel een flinke Slechte Gewoonte Taks voor.

Enfin. Wij zijn even loten kopen.