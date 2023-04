We geven eerlijk toe: we snappen het niet meer. Nederland stelt minder strenge eisen aan de besteding van de ruim 200 miljoen euro die Aruba, Curaçao en Sint Maarten de komende jaren van ons ontvangen, OMDAT het in het verleden volgens betrokkenen juist vaak mis ging doordat afspraken niet werden nagekomen. Oh, en als geld verdwijnt richting andere plekken dan vooraf afgesproken projecten, dan volgen er GEEN sancties. Omdat het in het verleden vaak misging, zijn de afspraken nu gemaakt op "onderling vertrouwen". En daar is D66-stas van Caribische Vliegreisjes Alexandra van Huffelen bijzonder trots op. Laten we deze financiële stok achter de deur los omdat deze regering bang is om als kolonisator gezien te worden? Want dat is de enige reden die we kunnen bedenken. Het is niet voor niets dat de min-pres van Sint Maarten spreekt over de "gelijkwaardigheid die uit deze regeling vloeit", terwijl er juist helemaal niets gelijkwaardig is aan deze transactie waarbij de ene partij enkel geeft en verder niets terugkrijgt. Pijnlijk ook dat deze regering van de toeslagenaffaire waarin burgers tot op het bot werden gewantrouwd, plots wel over "onderling vertrouwen" praat als de miljoenen naar medebestuurders gaan. Wat een land.