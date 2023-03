: volgens deze logica is 1+1 nooit voor altijd 2 en de wereld nooit echt zeker rond. Ik weet zeker dat je dit niet vindt. Wetenschap gaat over consensus, tot aan een punt waarop er niet kan worden getwijfeld aan die consensus omdat er geen andere mogelijkheden meer zijn. In de tijd dat lobotomie populair was, was er weinig bekend over de werking van het brein, de uitvinder van een lobotomie pioneerde dus op onbekend terrein. Nu is dat terrein veel meer ontdekt, dus is er ook consensus dat lobotomie geen goed idee is. Dit zal altijd zo blijven, geen wetenschapper zal ooit nog twijfelen of lobotomie misschien een goed idee is. Bij klimaatwetenchap is dit hetzelfde: eerst wordt er gepionierd en is er veel twijfel, daarna wordt meer ontdekt en groiet de consensus. Die consensus wordt steeds sterker en groter. Wetenschap is dus geen 'veredelde mening' waarin ze 'het nooit unaniem eens zijn'. Integendeel: over veel zaken zijn wetenschappers het unaniem eens, bijvoorbeeld dat 1+1=2, de ronde aarde en dat lobotomie geen goed idee is. Tot de tijd dat wetenschappers het unaniem eens zijn geldt dat de theorie waar de meeste wetenschappers het over eens zijn de meest waarschijnlijke is.

Overigens, als je 'wetenschap is ook maar een mening' gebruikt om klimaatopwarmng te ontkennen snijd je jezelf al snel in de vingers. Daarmee impliceer je namelijk dat eventueel wetenschappelijk bewijs voor het tegendel ook nooit geldig zou zijn want 'ook maar een mening'.

P.S.

Er zijn altijd individuen die unanieme consensus ook weigeren te accepteren. Zie de wappies die denken dat de Aarde plat is. Maar dát is nou juist weer wél een veredelde mening, meestal afkomstig van mensen die zichzelf 'wetenschapper' noemen maar dat niet zijn. Zie ook: antivaxers.