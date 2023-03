Okee sorry voor die sarcastische opening, want er zijn tot nu toe zeven doden gemeld en mogelijk een veelvoud aan gewonden, aangericht door een schutter bij een Jehovakerk in Hamburg (D). Dat is geen geluk en voorspoed, dat is onheil en rampspoed. Aanleiding, motief of signalement ontbreekt en de verdachte wordt al doodverklaard dus het zal nog even duren. Qua tijdstip wordt dat dus een nacht lang speculatie maar onze piketdienst piekert: een Jehova-kerk, daar hebben moslims niks mee/tegen dus we vermoeden niet meteen jihad. Jehova’s zelf prediken liefde dus een ontevreden lid van hun reli-sekte is ook niet meteen waarschijnlijk. En extreemrechts is te conservatief voor aanslagen op vreedzame Boek-stampers. Dus nou ja, een religieus raadsel op dit moment. Houdt u het wel netjes? De harde actualiteit is al weer wreed en zinloos genoeg zonder uw sarcastische alwetendheid. Liveblog bij Bild, verzoeken tot terughoudendheid bij de Hamburger Hoofdagent, Gute Nacht, Freunde, en pas op voor nepnieuws/voorbarige berichten/fopvideo’s die alweer gulzig rond gaan. Bij de dageraad zal er wel meer bekend zijn.