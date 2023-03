Uit BBC docu "We Need to Talk About Bill Cosby"

Er is een nieuwe opvatting aangespoeld afkomstig van "enby butch queer (they-he), fatphobia therapist" aka "The Fat Sex Therapist" Sonalee Rashatwar. Dat gebeurde eigenlijk een jaar geleden al, maar de strandwachten van de opiniebranding vonden het intacte karkas pas deze week. Want de drogering en bewusteloze verkrachting van 60 vrouwen door Bill Cosby had dus voorkomen kunnen worden.

"If we actually grappled with the fact that sex-negativity is what causes this type of behaviour. Then we could create a world, ideally a sex-positive world, where someone is able to pay conscious women to come and be drugged, so I can get my kink out, my fetish of having sex with unconscious people. There is a consensual way to do that."

Ja, kijk, weet je. Dat komt er in de realiteit dus op neer dat vrouwen met geldnood en gebroken dromen zichzelf tegen betaling bewusteloos laten drogeren en vervolgens geen controle over, of weet meer hebben van of hun klant zich tijdens hun bewusteloosheid wel aan de afspraken houdt. Wat als de klant bijvoorbeeld ineens ook een paar vrienden hun gang laat gaan? En dat is eigenlijk nog maar een mild voorbeeld.

Ga die wereld uit (eventjes, tegen betaling)

