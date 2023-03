Uit Amerika kwam recent het zoveelste serieuze onderzoek over de absolute nutteloosheid van papieren bekpampers en het bericht dat het vleervirus wellicht misschien jazeker natuurlijk toch wel uit een Chinees lab kwam. Uit Engeland komen nog veel ernstiger berichten: de #LockdownFiles geven een beangstigend inzicht in hoe de Hugo's de Jonge en hun persvoorliegers aldaar corona gebruikten als een middel van onderdrukking. Zie hierboven hoe Matt Hancock (de Hugo van Engeland) aan zijn persvoorlichter Damon Poole appt dat hij de bevolking in de broek wil laten poepen van angst, en vraagt "wanneer zetten we de nieuwe variant in". The Telegraph is al enkele dagen bezig met het vrijgeven van meer dan 100k Whatsappberichten waar bovenstaande uitwisseling ook uit is gevist en het gaat er met ieder nieuw bericht meer op lijken dat corona in Europa een soort WMD's in Irak was voor politici die hun bevolking met leugens wilden onderwerpen aan beleid dat weinig of geen medische of wettelijke grondslag kende, tegen een virus dat voor de meeste mensen veel minder gevaarlijk was dan jarenlang werd beweerd. Want dat weten we inmiddels ook.

De meeste media waren desalniettemin medeplichtig aan de onderdrukking van kritiek (uit de Engelse Lockdownfiles blijkt actieve medewerking door de Britse NPO) en wie tegen bepaalde maatregelen was, werd als een verrader afgeschilderd en/of als wappie verketterd (of neergeknuppeld). Maak geen vergissing: zo ging het niet alleen in Engeland. GeenStijl is al meer dan een jaar bezig met wobben naar de Nederlandse whatsappgroepen van Hugo en zijn ambtelijke horde coronakampbewaarders en we begrijpen steeds beter waarom alle wettelijke termijnen keer op keer overschreven worden. Want Zo ging het overal, ook in Nederland.

"The Lockdown Files show the nature of government during the Covid pandemic and how, despite public claims to always “follow the science”, key decisions were made on the fly for political reasons."

Wanneer volgt de afrekening? Dat kon wel eens even duren. Het is moeilijk voor mensen om toe te geven dat ze door onredelijke angst mee zijn gegaan in het demoniseren en uitsluiten van mensen die achteraf gezien een volkomen redelijke keuze maakten. En dan hebben we ook nog voor lul gelopen met die kutmaskers. Voorlopig hoeven we geen reflectie te verwachten want de politieke belangen zijn te groot, evenals het aantal medeplichtigen aan de massahysterie.

Alweer een "complottheorie" die uitgekomen is

"The dissenters look pretty good"