Jaaaa daar is-ie, vijf jaar na de Britse variant is het onze beurt. Dus daar gaat uw GeenStijl Correspondent Rassenrelaties eens even goed voor zitten.

"De oer-Hollander was niet wit en blond, maar zwart. De vroegste moderne mensen, die ongeveer tienduizend jaar geleden rond en voor de Nederlandse kust leefden als jager-verzamelaar, hadden een donkere huid en vaak lichte ogen."

Kortom; toen waren WE (jullie) al extreem sexy. Een veenstaat vol Jeremy Meeks-en.

"‘Onze voorouders werden altijd neergezet als van die stoere, blanke types. Maar ze zagen er toch wat anders uit’, zegt archeoloog en dna-expert Eveline Altena, die de analyse uitvoerde. ‘De oudste moderne inwoners van ons land hadden een donkere huid en blauwe ogen. Deal with it’, grapt Luc Amkreutz, conservator prehistorie van het Rijksmuseum van Oudheden."

Ja, even een oprechte vraag aan die paar blanke lezers van ons. Is er nou echt iemand die intrinsiek aanstoot neemt aan de notie dat de oer-Nederlander een donkere huidskleur had? Of stoort u zich vooral aan het ondertoontje waarmee die bevinding bijna altijd gepresenteerd wordt, dat veronderstelt dat er aanstoot wordt genomen aan die notie? Of is het toch die sluimerende implicatie die de bevinding ook vaak vergezelt, dat het om deze reden minder legitiem is om trots te zijn op 'uw' Nederland? Sluit elkaar allemaal niet uit hè, maar gewoon benieuwd.

"De zwarte oer-Hollanders leefden in het huidige Nederland en het gebied genaamd Doggerland, dat zich voor de kust uitstrekte op wat nu de bodem van de Noordzee is. Daar jaagden ze op wild, zoals oerossen, herten en vogels, en vingen ze vis. (...) Pas veel later, met de opmars van de landbouw vanuit het huidige Turkije en vervolgens met de komst van steppenvolkeren vanuit het oosten, kregen de inwoners een steeds lichtere huidskleur. Dat ging geleidelijk, naar schatting vijf- tot drieduizend jaar voor Christus."

Kortom; geluk was heel gewoon en toen kwamen de Turken.

"De zwarte bevolking zal deels zijn weggetrokken, al zitten er nog altijd ‘spoortjes’ van de jager-verzamelaars in ons dna, zegt Amkreutz."

Nou, zo ziet u maar. Afscheid is nooit voor eeuwig.