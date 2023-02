Ook weer zoiets….

Wij wonen in een SGP dorp en daar wonen uiteraard heel veel traditionele gezinnen.

Mannen werken en de vrouw is de baas in huis en zij voedt de kinderen op.

Je ziet van die waslijntjes met daaraan 4 maten blauwe overalletjes.

De tweede broer krijgt de overal van z’n oudste broer, ken je dat?

Maar goed, in de gezinnen de minste scheidingen, de minste maatschappelijke problemen, weinig onrust in de zin van criminaliteit of drugs/alcohol gebruik.

Ik zeg niet dat het nooit voorkomt, maar nauwelijks.

Ja, het is wat traditioneel, ze wonen in de mooiste, best onderhouden huizen van het dorp.

En neem van mij aan, dat ze zo min mogelijk bij de bank aankloppen.

Zeg het zelf maar…

De mensen zijn happy, geloof mij maar.