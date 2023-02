De bekende ex-CDA'er Sywert van Lienden, die je volgens minister Hugo de Jonge beter in je tent naar buiten pissend kunt hebben, heeft vlak voor zijn arrestatie geprobeerd drie harde schijven en zijn telefoon uit handen van justitie te houden. Dat blijkt uit een vonnis van de rechtbank Rotterdam dat is gepubliceerd na vragen van NRC. En dan komt nu het citaat, over een Nokia en over berichten die beter niet openbaar kunnen worden, dat wel alles zegt over onze huidige bestuurscultuur en hoezeer de gehele affaire Sywert van L. daar een product van is:

"Van Lienden waarschuwde Van Gestel daarop zich zo snel mogelijk van alle gevoelige informatie te ontdoen: „Dus als je het hebt over computers, mobieltjes, schijven, get your shit in order. Wij gaan zelf laptops, telefoons, schijven even wegbrengen bij [hun advocaat]. Heel even kijken wat er nou gebeurt, misschien gebeurt er wel helemaal niks, maar in ieder geval preventief zorgen dat we niet in de eerste twee dagen een knock-out hebben.” Van Gestel daarop: „Oké ik zal al mijn schijven even nalopen en zet alles op encrypted en dan maak ik mijn schijven verder leeg.” Van Lienden: „Ja en denk ook even na over je mobiel, waar je die neerlegt. Misschien even een andere telefoon tijdelijk gebruiken, of zo. Leg het gewoon niet in het zicht.” Zelf nam hij ook meteen de nodige maatregelen, zei Van Lienden: „Ik ga hem nu wegbrengen en ik ga zo een Nokiaatje even kopen en dan wacht ik wel even een week of twee weken.”"

