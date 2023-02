Nou, dat Keiran Lee met z'n gereedschap is uitgeschoten... is toch jammer. Bijna iedereen weet wel iets over die pornobaas in de VS, kom, hoe heettie, R Jeremy. Dat ziet en zag er gewoon onsmakelijk uit. Keiran Lee ziet er een beetje normaal uit, en is een harde werker. Mijn favo werkjes van em zijn die met Jenni Lee (wrong side of town) en Tory Lane (The Send Off) Ik maak het maar even makkelijk voor diegenen die het willen googelen.

Er is een psychologische verklaring voor waarom sommige porn acteurs er zo beroerd uitzien: dat is goed voor het zelfbeeld van de kijker. Anyway.