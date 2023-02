We hebben mogelijk iets te veel beelden van de Oekraïense frontlinies bekeken, want bij het zien van de bovenstaande politievideo verwachtten we iedere moment een artillerie-inslag die de wit oplichtende poppetjes in beeld zou uitschakelen. Deze video is echter dichter bij huis opgenomen: het gaat hier om de Duitse Polizei die drie falende Nederlandse plofkrakers uit de bosjes vist. Het zijn niet de enige internationaal gefocuste polderploffers die achter tralies belandden, want hier in Nederland werd gisteren ook een bende van negen ATM-knallers opgepakt. Het gaat om actieve topspelers uit Roermond, Echt, Utrecht, Amersfoort en Soesterberg die gezamenlijk zo'n vijftig Duitse flappentappen naar de eeuwige cashvelden hielpen. Waar een klein land groot in kan zijn. Ons belangrijkste exportproduct is niet langer bloemen, kaas of plaatjesdraaiende pubers, maar criminelen. Vraag maar aan onze zuiderburen waar vanmorgen vroeg twee potentiële aanslagplegers werden opgepakt of aan de Italianen die afgelopen week de drugshandelaren uit hun villa's plukten. Marokko, Dubai, Spanje: de Nederlandse criminelen zitten overal. Dat is een VOC-mentaliteit waar JP trots op kan zijn.