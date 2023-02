Niet de 150 kilometer uit het verhaal: Dinxperlo - Tweede Kamer

Er komt een nieuwe Amerikaanse wapenlevering aan Oekraïne, t.w.v. meer dan $2 miljard. Zeer waarschijnlijk zullen langeafstandsraketten ook voor het eerst deel uit maken van deze levering. We citeren Reuters: "One of the officials said a portion of the package, expected to be $1.725 billion, would come from a fund known as the Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), which allows President Joe Biden's administration to get weapons from industry rather than from U.S. weapons stocks. (...) The USAI funds would go toward the purchase of a new weapon, the Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB) made by Boeing Co which have a range of 94 miles (150 km). The United States has rebuffed Ukraine's requests for the 185-mile (297-km) range ATACMS missile." De onderstaande jongens dus: wiki.

Ter context, 150 kilometer is dus vanaf Dinxperlo (maps) tot aan, zeg, de Tweede Kamer. Of, iets relevanter, vanaf Bakhmut zo'n 15 kilometer Russisch grondgebied in. HIMARS hebben een bereik van 80 kilometer.

Saillant; dit is de eerste keer dat de Amerikaanse overheid nieuwe wapens koopt en ze aan Oekraïne levert, in plaats van dat het uit de eigen bestaande inventaris doneert. Evenzo saillant; ongeacht van hoeveel een Russische 'rode lijn' precies waard blijkt, het is wel opnieuw een schending van een rode lijn van Poetin. Immers, dit wapenplatform brengt doelen op Russisch grondgebied binnen bereik.

Deze dus, de Boeing/Saab Ground-Launched Small Diameter Bomb

Lanceerplatform: de huidige HIMARS

Wel de 150 kilometer uit het verhaal: Bakhmut- 15 km over RU grens

Ontwikkelingsfilmpje van 7 jaar oud