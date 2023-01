De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht en hun groene boa's moet iets van het hart. "We zien mensen die rugzakken en kinderwagens volpakken met houtblokken. En als je dat een paar keer per week doet, heb je zo een kuub hout liggen", aldus voorzitter Rolf Overdiep. Het gaat vooral om hout dat direct de kachel in kan. Het hout is opgekocht en al gehakt en gekliefd en ligt op stapels te wachten tot de eigenaar het ophaalt. "Maar dan is het al weg. Mensen komen soms zelfs met een aanhanger naar een bos of landgoed om het weg te halen. Het is gewoon diefstal."

Ja, makkers niet fraai. Aan de andere kant, is dit niet wat men ooit 'nivellering van onderaf' noemde? Want het is natuurlijk niet volstrekt ónbegrijpelijk als inflatie je salaris ontwaard terwijl je energierekeningen verviervoudigden en de houtprijs van zo'n 75 euro per kuub naar 400 euro per kuub steeg.

"Dezelfde waarneming heeft Loek Hendrikx van het Limburgs Landschap. In Zuid-Limburg is omgewaaid hout vaak snel verdwenen, zegt hij. "Het heeft ineens pootjes gekregen." Ook gezaagd hout verdwijnt vaker dan in voorgaande jaren, met name hout dat naast een fietspad of weg ligt en dus goed toegankelijk is. Daarnaast wordt ook in Midden-Limburg meer illegale houtkap gemeld, zegt Hendrikx."

Gek genoeg ziet Staatsbosbeheer in deze stroperij niet zo'n probleem. "In de winter neemt het aantal mensen dat hout meeneemt uit de bossen altijd iets toe en we zitten nu op een niveau dat vergelijkbaar is met eerdere jaren." Kortom, het mag een onsje meer! Totdat de Duitse methode toegepast wordt, dan is het niet grappig meer (track&trace chips in hout).