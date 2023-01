Zijn we net bijgekomen van 5G, staat 5D alweer voor de deur. Het is nog niet mogelijk om daar volledig in te leven in this time op aarde, maar we zitten midden in een bewustzijnshift, alle dimensies bestaan naast elkaar en dat kunt u nog niet graspen of zoiets. Wijze woorden van Amber die zich op haar eigen website omschrijft als "modern orakel" en als u ruim 2.800 aardse euro's overmaakt kunt u zich ook onderdompelen in haar interdimensionale geneuzel. Ideaal voor mensen die niet logisch kunnen nadenken. Sterker nog: dat is een vereiste. "Channelen is namelijk niet logisch. Energie neem je waar en kan je doorgeven." Aan het einde krijgt u een certificaat uit Ambers printer en dan kunt u zelf ook flutcursussen voor 2.800 euro aanbieden en certificaten printen. Het is een prachtig bedrijfsplan in de vorm van een eeeuuh... driehoek. Dat weten we natuurlijk allang, maar blijkbaar trappen Gerda's hier nog steeds in. Tijd om een einde te maken aan deze zweeftevenoplichting: alle coaches moeten oprotten naar hun eigen dimensie!

Ontzettend aards