Goh nou drie extreem grote dombo's in een of ander tv-programma met de aan aandacht verslaafde aandachtsjunk Maarten van Rossem wisten niet wie Salman Rushdie (foto hierboven) is nou nou poeh poeh. Alsof dat zo moeilijk was want: acteur-Jerzy Gawronski-Kauthar-BMW-stop de tijd. Wat nóg hinderlijker is dan die kneuzige cn'ers die giebelen omdat ze geen enkele Pieter kennen zijn al die lui die achteraf op hun morele hoogpaard door het medialandschap galopperen om te verkondigen dat zij het wél allemaal wisten. Angela de Jong natuurlijk, maar daar ze bij het Algemeen Dagblad heel fucking goed zijn in extreem domme tweetjes, toepen wij die wel over: Angela de Jong hoort bij de slimste 1 persoon van de wereld. De rest lijkt daardoor gewoon erg dom. Nog zo'n slimbo in dienst van het AD: Linda Akkermans. De Marcel Peereboom Voller van de Uitpersgroep. Linda Akkermans is een Julien Althuisius met minder pretenties, maar nu gaat ook zij roepen dat anderen heel erg dom zijn. Tering hé. Ebru Umar. Henk Otten. Enz. enz., en natuurlijk de eeuwige Abdelkader Anali. "Alleen moslims weten nog wie Salman Rushdie is." Ja, dat is nou net het probleem, vergáten de moslims 'm maar. Deze take: ER IS HEEL VEEL MIS BIJ ONZE SCHOLEN. Ja, er is heel veel mis bij onze scholen, maar dat heeft echt niks te maken met het wel of niet kennen van Salman Rushdie. De Slimste Mens nodigt uit: een metroseksuele Frank Vandenbroucke-kloon in een spacepak, iemand die uit de bezemkast bij Goede Tijden Slechte Tijden viel tijdens het opnemen van een scène en toen mocht-ie van de weeromstuit blijven, en een of andere Joepietjoep-influencer. Dat is ook niet echt de Primera División, he mensen. EN THUIS OP DE BANK IS HET VEEL MAKKELIJKER.