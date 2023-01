Ik had ook een vriendin die steeds haar hand ervoor hield op het moment supreme als ik naar binnen wilde gaan. Ik denk dat ze eerst wilde trouwen en dan zou het wel mogen. Maar ik dacht, als ik haar van tevoren niet kan overreden dan zal ik na het trouwen ook niet kunnen. Dan mag ik pas als ik doe wat zij wil. Op een dag kwam daar die boerendochter voorbij en die was niet zo. Toen was m'n keus snel gemaakt. Later hoorde ik dat ze altijd vrijgezel is gebleven.