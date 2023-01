FOTO LINKS - Yvonne Coldeweijer, FOTO RECHTS - (Waarschijnlijk) niet de hamster uit het verhaal

2022 was niet het jaar van de hamster. Het was vooral niet het jaar van de hamster die, volgens Yvonne Coldeweijer, operatief uit de billen van een BN'er is verwijderd en het avontuur niet heeft overleefd. "Er is een BN'er die afgelopen jaar is geopereerd... omdat hij een hamster in z'n anus had en die hamster was dus overleden, omdat ie vast kwam te zitten in die anus. Een hele bekende anus." De belangrijkste vraag, naast de vraag of het echt gebeurd is, is natuurlijk om welke BN'er dit gaat. Lijkt ons een ideaal tv-format voor Jan Slagter. Tien BN'ers reizen af naar een of ander ver buitenland waar ze allemaal onbegrijpelijke opdrachten uit moeten voeren, maar één van hen heeft al die tijd een hamster tussen zijn billen zitten. Wie Heeft De Hamster In Zijn Hol? Zegt u het maar...

