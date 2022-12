@BL,

De kracht van dit soort stempeltjes is dat alles extreem gesimplificeerd kan worden. Dan hoef je het verder niet meer over de inhoud te hebben.

Neem bijvoorbeeld "tegen klimaat". Klinkt lekker simpel. Maar:

- Niemand is tegen het klimaat. En vrijwel iedereen erkent dat het klimaat al miljarden jaren sterk schommelt. En de meeste mensen erkennen bovendien dat de mens daar afgelopen eeuwen ook een rol in is gaan spelen.

- Mensen ageren echter wel tegen een klimaatreligie die stelt dat de aarde over 12 jaar onbewoonbaar is (letterlijke stelling Extinction Rebellion). In werkelijkheid hebben zowel de natuur als de mens al voor veel heter vuren gestaan. Wij mensen zijn een plaag omdat we de hele planeet overspoelen; van de Noordpool tot loeihete woestijnen; van ijle hoogebergten tot zompige moerassen; van kale toendra's tot zeiknatte regenwouden; we overleven overal. Die 1 of 2 graden opwarming per eeuw gaat echt het verschil niet maken.

- Mensen ageren ook tegen de "vertrouw op paniek, niet op techniek" doctrine waar jij me laatst ook nog mee om de oren sloeg. Gewoon ouderwets "bezint eer ge begint" voorkomt dat de milieulobby overhaast oerbossen versnippert en verbrandt omdat gas "vies" is. Wist je trouwens dat die extreem vervuilende biomassa eerst in gasovens gedroogd wordt, omdat de verbranding van natte boomsnippers anders nòg slechter en dus viezer is? Maar dan nog is biomassa 200% vervuilender dan gas, en zelfs nog 100% vervuilender dan kolen!

Maar lang leve de groene stroom. Die overigens maar 10% van het totaal uitmaakt, en heel veel meer is nauwelijks mogelijk. En ondertussen kost het opwekken van stroom pakweg twee keer méér fossiele brandstoffen kost dan dat het bespaart. Dus dat overstappen op elektrische auto's en elektrisch verwarmde huizen gaat een enorme stijging van fossiele brandstoffen veroorzaken.

Kijk, en daarom vertrouw ik liever op techniek dan op paniek.

Zomaar even tientallen kanttekeningetjes bij je eerste stropoppetje.

Voor al je andere stropoppetjes geldt hetzelfde maar ik zal me inhouden. Elk puntje uitgebreid fileren is geen doen, dus alleen even heel kort over corona;

- "Tegen corona lockdowns". Nederland had 3 lockdowns, België en Duitsland hadden er maar 2; zijn dat dan wappie-landen? Er waren ook landen met maar 1 of zelfs 0 lockdowns, kennelijk verschillen de meningen over noodzaak en effectiviteit. Een heel ander punt is hoe je een lockdown uitvoert. In NL bijvoorbeeld waren gigantische tuin- en bouw- centra gesloten, maar piepkleine winkeltjes om hoestdrank (!!!) te kopen niet. Ook het wel sluiten van Hema en Action terwijl Lidl en AH open bleven was objectief gezien nogal discutabel.

- "Tegen vaccinaties"; ik ben gevaccineerd, en veel rechtse mensen met mij; inclusief Trump. Het was in de VS aanvankelijk zelfs de linkse kerk (oa Kamela Harris) die ageerde tegen vaccinaties omdat Trump president was. Over het creëren van wantrouwen jegens de wetenschap gesproken. Pas toen Biden president werd mocht "big pharma" weer vertrouwd worden. Besef ook dat we in NL al heel lang een "Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken" hebben. Ontstaan in de linkse bio-dynamische hoek, en daarom nooit voor wappie uitgemaakt.

Discussies moeten over inhoud gaan, en niet over het blind haten van personen die *mogelijk* de verkeerde mening hebben. Met de nadruk op "mogelijk", omdat vooral ter linkerzijde vaak geen enkele moeite gedaan wordt om te luisteren wat een ander zegt. Want nazi, klimaatontkenner, wappie, etc.