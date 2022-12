Dat is die EU. Die is eenheidsworst en laat een stroom aan clichés op burgers los, alles in de taal van woke, gelijkheid, eerlijk, groen. Dit zijn de mensen waar Guilluy het over heeft. Ik had dat stuk over hem al gelezen en is inderdaad keurig en raak verwoord.

Tegengeluiden worden actief bestreden als zijnde extreem-rechts, nepnieuws, wappies. Waar de media vroeger nieuwschierig was en niet de direct de vriend van de macht is het nu de spreekbuis van die macht. Het is geen journalistiek meer maar propaganda.

Niet alleen media, maar ook trollen op fora met nooit onderbouwde propaganda voor vvd66 en altijd, maar dan ook echt altijd dat “wappies, nepnieuws, extreem rechts, TrumpTrumpTrumpTrump”.

Ik dacht even, afgaande op de titel, dat er weer een mooi stuk van de Voogd zou komen. Een prima kerel, komt eigenlijk uit de gl hoek, maar hij ziet de hypocrisie en dubbele moraal bij die partij. Neemt geen blad voor de mond, doet onderzoek en doet daar verslag van al is dat dus niet in lijn met het politbureau van EU, RutteKaag en nrc/Volkskrant/trouw/ npo.