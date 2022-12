Het zou geen kerst zijn als er geen onzinnige ophef was over iets dat er niet toe doet. Die pijnlijke stiltes aan tafel bij de schoonfamilie moeten tenslotte ergens mee gevuld worden. De ophefwinnaar die we dit jaar onder de boom vonden was Pietje Bell. U weet wel die kinderfilm die voor Nederlandse begrippen als redelijk goed wordt gezien en dus in werkelijkheid slechts een zeer middelmatige productie betreft. Die past niet langer in de moderne rubbertegelopvoeding van vinexsneeuwvlokken die denken dat ze hun kroost eeuwig kunnen beschermen tegen de grimmige realiteit des levens. En dan heeft u aan de ruggengraatloze meebuigers van Kijkwijzer een goede, want die gooide na één klacht over "gewelddadige scenes" (lol, red.) de handdoek al in de ring, waardoor de film nu de beoordeling '12 jaar en ouder' krijgt en niet langer voor 20:00 uur mag worden uitgezonden. Compleet irrelevant gezien lineaire televisie alleen nog bestaat om bejaarden naar hun dood te begeleiden en moderne ouders Pietje Bell op ieder moment van de dag kunnen streamen. Toch was het reden voor alle Ouders van Nu om af te dalen naar de commentsecties van het AD & NU (alleen reaguren met uw echte naam, BSN, toestemming van de burgemeester en een kopie van uw geboorteakte) en hun frustraties te uiten, om vervolgens door te stomen naar de Kijkwijzer en daar te klagen over de klachten. Een onnodige verspilling van hun tijd die ze beter konden gebruiken door hun kinderen op te voeden met vrolijke kerstfilms als Die Hard of John Wick, zodat die in ieder geval niet opgroeien als die weerloze, Kijkwijzermailende amoeben die momenteel aan de wieg staan.

Update 12:25 uur. MORGEN KNOOP DOORHAKKEN