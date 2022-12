Nederland is echt een klein land, met een kleine infrastructuur. Laat u niet kisten en rij rustig dezelfde kant op als de usual suspects. Na ongeveer 3 km of 4 minuten treft u uzelf aan achter of naast de petjes. Toeter even en zwaai naar ze. Dit is Nederland, het heeft werkelijk geen zin om hard te rijden. Stoplichten (als in: verkeerslichten), file's, en stoplichten. Stoplichten. Files en Stoplichten.

Waarom bumperkleven? Werkelijk en echt werkelijk geen ene zin dit, in Nederland.

5 km verder, stoplicht of files.

Rij gewoon rustig.

Trouwens, waarom kan een auto 250 km per uur? Waarom?