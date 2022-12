Grapje van Robin Williams. Ling Ling en Mei Mei zijn samen maar willen niet neuken, iedereen over de zeik want Ling Ling is helemaal uit China gehaald om Mei Mei te dekken. Desgevraagd zegt Ling Ling "Ik zal haar nooit neuken, dat is een ontzettend lelijke Panda-teef, als jij een Panda was dan zou dat ook weten".

De meeste mensen vinden panda's dus hartstikke leuk. Helemaal in het geval Fan Xing. nos.nl/artikel/2427157-pandajong-fan-... en www.ad.nl/show/reuzenpandajong-fan-xi...

De betekenis van het woord "publieke" verwatert. Ik ga ook niet naar het park en ik pis niet op openbare toiletten en ik maak geen gebruik van veruit de meeste publieke voorzieningen. Ik weet dan ook dat het publieke gelden zijn, een gezamenlijk potje, soort van huishoudgeld. Kan je over twisten hoe dat besteed wordt maar het is niet meer mijn geld in ieder geval. Beetje een chronisch misverstand bij sommige mensen zo lijkt het wel. Niet alles draait immers om mij. Ik bedoel neem wappie-omroep Ongehoord Nederland, de propagandabuis van de FVD, die worden betaald door met name publieke gelden. Ik kan er niet naar kijken zonder te walgen dus ik kijk ook niet, maar kennelijk vindt een klein gedeelte van het volk dat wel leuk of nuttig of anders. Terugkomend op Docu over Fan Xin. Het is niet dat ik ga kijken maar Panda's ogen schattig en er zijn zat mensen die dat wel hartstikke leuk vinden. Wat is daar mis mee?