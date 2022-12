Wij geloven niet in het nieuwe pensioenstelsel, maar we denken wel dat er IETS is. En zoals altijd met de Grote Vragen in het leven, leidt dat tot een hoop twijfel: want aan de ene kant is het huidige pensioenstelsel waarin ouderen een flinke graai in de kas kunnen doen zonder dat het iemand iets kan schelen zeker niet zaligmakend, maar aan de andere kant kan een nieuw systeem met individuele potjes juist de solidariteit nog meer ondergraven. En voorspellen is moelijk, vooral de toekomst. Wat wij in ieder geval niet geloven, is dat we in het nieuwe pensioenstelsel met hetzelfde geld opeens iedereen hogere pensioenen kunnen geven tegen hetzelfde risico. Leest u maar in het FD: Nuance DNB bij pensioensommen: hoger, maar ook riskanter. "Een 'free lunch' bestaat niet, hield De Nederlandsche Bank woensdag de Tweede Kamer voor. Ook niet bij pensioenhervormingen. 'Het eerlijke verhaal is dat pensioenen in het nieuwe stelsel niet zonder meer omhoog gaan, ze gaan meer meebewegen met financiële markten', aldus DNB-directeur Tjerk Kroes. 'Dat is riskanter.'" Maar hee. Geloof vooral Gert Jan Segers en mensen die er 10+ jaar aan hebben gewerkt, die zeggen dat ze u er allemaal op vooruit gaat met een pensioen dat wordt gefinancierd door vijf broden en twee vissen. Vanmiddag 13u10 DEBAT.