Tsja, dan mag Sander Schimmelpenninck vandaag in zijn column in de Volkskrant wel weer fulmineren tegen het 'rechts-populisme' met zijn ''immer voortwoekerende anti-overheidssentiment'' en ''Roverheid' is aldus de apotheose van het rechts-populistische monsterverbond tussen haves en have-nots'', en dat volgens hem ''Maar in Nederland is het anti-overheidssentiment veel groter dan het falen van de overheid rechtvaardigt.''

Maar je kunt je onderhand echt wel afvragen of het falen van de overheid dat anti-overheidssentiment niet rechtvaardigt. Nu dus 50 Kamerleden die hun bijverdiensten niet hebben opgegeven - dat zijn er niet 2 of 3, dat is een derde van de TK - en arrestaties van EP leden die koffers met geld hebben aangepakt van die theedoeken in Qatar.

Vind je het gek dat mensen de boven-ons-gestelden beschouwen als egoïstische graaiers die vooral goed voor zichzelf zorgen ipv voor de 'gemeenschap'.