Het is inmiddels een beproefd concept: de daadwerkelijke drugssmokkel vindt plaats in Europa via de havens van Rotterdam en Antwerpen en de aansturing gebeurt vanuit Dubai. Noem het de Gordon-aanpak, maar dan met cocaïne zonder tv-programma's. Taghi werd al van zijn Dubaise strandstoeltje gelicht en nu zijn wederom twee Nederlanders met een VOC-mentaliteit opgepakt in de woestijnstaat. Nou ja, Nederlanders. De 37-jarige Zohair B. die ook de Marokkaanse nationaliteit op zak heeft en door het OM verantwoordelijk wordt gehouden voor het binnensmokkelen van duizenden kilo's cocaïne uit Zuid-Amerika via Nederlandse en Belgische havens. En de tweede smokkelkoning is de 40-jarige Edin G. die ook een paspoort uit Bosnië Herzegovina bij zich draagt en nauwe banden onderhoudt met andere poedertransporteurs zoals Taghi en enkele grote internationale spelers. Hij bracht niet alleen het witte pretpoeder binnen, maar smokkelde ook bijna 8000 kilo grondstoffen voor de productie van amfetamine. De in totaal 49 gearresteerde verdachten maakten onderdeel uit van een "superkartel" dat volgens de samenwerkende politiediensten goed was voor zo'n derde van alle cokehandel in Europa. Echte carrièretijgers met een can-do mentaliteit. Het resulteert in een jubelvideo van Interpol vol grote huizen, dure auto's, blinkende horloges en stapels cash geld die in beslag zijn genomen. De meeste sportauto's in beeld staan bij de Marbellaanse autoboer Magna Supercars, dus die vinden we helaas niet binnenkort terug bij Domeinen. De twee gearresteerde Nederlanders wil het OM wel in Nederland hebben, dus Con Air mag weer aan het werk. Fijne vlucht heren, het zal voorlopig jullie laatste zijn.

Uitstekende schilderkunst in de achtergrond