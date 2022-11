Het hypocriete is dat die geradicaliseerd deugende gemeenteraad van Amsterdam weet dat moslims uiterst conservatief zijn en zeker ook op milieu zaken. Die willen geen gedoe, gewoon water uit de kraan en betaalbare energie. Daar hebben ze ook wel groot gelijk in. Dat gedoe met een groene stad is niks voor hen, maar ja even met een moskee er b8 net doen alsof moslims bij deugend links horen. Niet dus. Wil links ook niet; die zitten in hun blanke wijken, met hun blanke gezinnetje en vrienden in hun blanke bubbel. Dan lekker naar een blank café en ouwehoeren wat een fascisten die van de PVV, Forum, JA21 en BBB toch wel zijn en hoe mooi inclusief wel niet is. De kinderen willen ze natuurlijk niet op een school met te veel kleurtjes en doekjes. Besmuikt leuteren ze dan wat over Mees en Merel die toch liever naar een leuke school gaan met een inclusief lespakket enzo. De nieuwe apartheid.