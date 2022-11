Eurodac - Hoofdinhoud

Eurodac is een databank met vingerafdrukken van asielzoekers die wordt gebruikt ter ondersteuning van het gemeenschappelijk asielbeleid van de Europese Unie.

De Eurodac-database is opgericht in 2003. Wanneer een persoon asiel aanvraagt in een lidstaat van de Europese Unie of op een niet-regulier wijze vanuit een niet-EU land de grens van de Europese Unie passeert, worden de vingerafdrukken afgenomen en opgeslagen in Eurodac. Op 20 juli 2015 traden hervormingen van Eurodac in werking; voortaan moeten gegevens binnen 72 uur in het systeem worden gezet. Deze hervorming werd doorgevoerd om de data beter te kunnen beschermen en om deze sneller te kunnen gebruiken in de strijd tegen terrorisme en georganiseerde misdaad.

— welnu Jongens en meisjes, we hebben sinds 2003 een centraal vingerafdrukkensysteem. Met de vingerafdrukken van alle asieltoeristen.

Werkt goed hè? :) Dat systeem is er al bijna twintig jaar en nog steeds werkt de Dublinverordening niet!

En nu moet een centraal systeem van DNA-profielen WEL werken? En voor welk percentage gepleegde misdrijven is dat DNA nu werkelijk nodig?