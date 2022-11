Het grootste verschil tussen Thierry Baudet en Gideon van Meijeren is dat Baudet alleen maar wil oreren (om daarna te klagen dat niemand zijn genialiteit begrijpt) terwijl Van Meijeren continu het debat opzoekt en dan engageert met zijn tegenstanders. Of liever: debat uitlokt om te kunnen feestvieren met hun voorspelbare verontwaardiging. Het is een strontvervelend truukje omdat het keer, op keer, op keer op keer, op keer werkt. Zo gretig als Forum tracht te tartten, zo gewillig wil de goegemeente geagiteerd zijn.

In tegenstelling tot ongeveer iedereen die woedend, bang en bekrompen is over Wat Van Meijeren Nu Weer Gezegd Heeft, hebben wij (ondanks brakende weerzin tegen het 'ik heb een slim woord verzonnen dus ik ben heel slim'-woord compleetdenkers) naar grote delen van het "interview" van die Belg met de Complotmarmot gekeken. En eigenlijk werden we daar vooral onverschillig van.

Wij komen al wat langer op internet, snappen hoe een radiokies werkt, spotten al chemtrails voordat vliegtuigen een klimaatprobleem werden en weten waar de aluhoedjes hun zilverfolie halen. Wat Van Meijeren doet, verschilt in bijna niets van wat NiBuRu deed, hoe Wim Dankbaar de Vaatstra-dagboeken verkreeg of hoe Micha Kat door het putje spoelde: er wordt met beladen stem een grotesk complot gesuggereerd (maar nergens rationeel beargumenteerd, laat staan feitelijk onderbouwd) waarin van de CIA via het WEF uiteindelijk joodse bankiers (de Rothschilds!) "het" allemaal gedaan hebben. Helaas hebben de legendes over buitenaards leven het afgelegd tegen de complotten over satanisch kindermisbruik, want we vinden aliens een veel leuker verhaal. Maar ja, op vliegende schotel-sightings hapt De Globalistische Elite niet en op "je drinkt kinderbloed!" wel, and that's why we can't have nice things.

Ergens in dat "interview" tussen twee gelijkgestoorden zit een minuutje waarin Van Meijeren een zekere wanhoop door laat schemeren. Verpakt in de retorische strijdbaarheid van "steeds meer mensen gaan het zien, en als je het eenmaal ziet, kun je het niet meer ont-zien", schuilt de intrinsieke onzekerheid van een Calimero-clubje dat ijlt over dezelfde macht, invloed en positie die ze hun megalomane opponenten toedichten. Die onzekerheid uit zich in de onmacht van een wens tot parlementsbestorming: kennelijk zijn hun complotten over 'tirannieke elites' niet overtuigend genoeg om een meerderheid te verwerven? Maar: er is ook helemaal geen georganiseerde achterban die de militie kan vormen om de Apenrots in te nemen.

De achterban van Forum is boos, verbolgen en gefrustreerd en dat is deels nog zeer begrijpelijk ook - maar helemaal niets wijst erop dat ze het interne partijreferendum waar Baudet als enige optie op het stemformulier stond, kunnen extrapoleren tot een landelijk referendum om hem tot rijkskanselier te kiezen. Tenzij je dagelijks wisselende trending hashtags als #KomInVerzet en #RutteRotOp als bestormingen beschouwt, wat veel politici en praathoofden die ook te veel op Twitter zitten wel lijken te doen.

En zo werkt het dus. De bestormingsfantasietjes van Van Meijeren zijn woordbommetjes van een jochie dat niet zozeer suggesties tot een parlementsbezetting doet, maar bovenal de intrinsieke onzekerheid van zijn gevestigde opponenten succesvol tot ontploffing brengt. En daarna weer feest gaat vieren op hun afgrijzen, want: alles wat je aandacht geeft, groeit. De enige bunkerbusters die Gideon gooit, zijn de boemerangs die de gevestigde orde zichzelf in de bek smijt.

Hou ons ten goede, de "hoop" van Van Meijeren op de omverwerping van een "tirannieke overheid" is niet fris, het baart zorgen dat zo veel mensen (vijf zetels in de peilingen) nog steeds van FvD overtuigd zijn, maar het is ook niet nieuw en je kan de zender niet bekritiseren zonder de rol van de ontvanger mee te wegen.

Er zijn namelijk twee grote verschillen tussen het NiBuRu van toen en de complot-Calimero's van nu. Ten eerste hebben samenzweringstheorieën de bovenwereld bereikt en worden ze met modern licht & geluid gefilmd vanuit comfortabele lederen fauteuils in fractiekamers die macht en aanzien ademen. Dat geeft Gideon geloofwaardigheid (en ja dat is heus heel zorgelijk). Veel ontspoorde Forumretoriek is echter wel gebouwd op een dun laagje van rationele, real world verschijnselen: economische onzekerheid, onnavolgbare migratiepolitiek en vlak niet uit hoeveel ressentiment er nog sluimert over de verregaande vrijheidsbeperkingen en denigrerende dwangmaatregelen van de coronaperiode. Zaken waar mensen bevreesd, bezorgd of boos over zijn. Zaken die Forum nooit zal adresseren of oplossen, maar die door de "tirannieke overheid" ook niet voldoende onderkend worden (de economische val van de middenklasse), in achterkamertjes worden afgehamerd (zoals de asieldwangwet, vorige week) of waar een achteloosheid uit ademt: in plaats van een open gesprek over de (economische en psychische) gevolgen van lockdowns en maatregelen, overheerst een grote onwil om de heftige coronaperiode te evalueren, laat staan om daarin gemaakte fouten te erkennen.

In plaats daarvan overreageren de gevestigde politiek en hun media telkenmale enorm op de woorden van Van Meijeren en zijn trawanten. Zo wint Van Meijeren - vanuit zijn perspectief - vrij gemakkelijk ieder "debat", want zijn eigen achterban ziet hem als een dappere verzetsheld tegen de tirannieke globalisten en de grote mensen in de (pers-)kamer komen over als onzekere bange wezels die "nu echt wetten willen" om partijen als Forum te kunnen verbieden en zo is de amechtige "oproep tot bestorming van het parlement" weer gebleken wat het moest zijn: een succesvolle "oproep tot ophef".

Echt hoor, als je Thierry Baudet nog één keer serieus wilt nemen, laat het dan zijn in het stuk uit mei 2021 waarin hij de waarheid over de vele uitlokkingen van zijn fractie schreef: "FVD zal ophef zijn - of zal niet zijn. Enjoy the ride." Het is waar: zolang macht & media hem blijven belonen met aandacht en afgrijzen, zal FvD zijn. Stop je daarmee, dan verdampt het zoals NiBuRu verdween, Micha Kat zichzelf marginaliseerde en Wim Dankbaar door de waarheid werd ingehaald.

Minstens zo belangrijk is erkenning van onmacht, frustratie en woede bij mensen die niet zijn zoals de meerderheid, niet vinden wat een meerderheid vindt en die in psychologische, economische en/of sociale zin nog steeds de gevolgen van de pandemieperiode ervaren. Zolang je die mensen met onredelijkheid tegemoet blijft treden omdat hun woordvoerders hautaine calimero's zijn, zullen ze zichzelf als ongewensten blijven identificeren en zal de onredelijkheid van beide zijden tot (f)ophef blijven leiden.

Enjoy the ride, maar mogen wij d'r hier uit?

De Eeuwige Ophef Cyclus