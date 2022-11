Het kost een paar omgekochte influencers, een omgekochte tietenman en wat omgekochte stadionbouwslaven in een voetbalshirtje, maar de sfeer in Qatar zit er voor het omkoop-WK lekker in. Zo lekker dat alle, opvallend etnisch identieke, fans ""toevallig"" besloten gelijktijdig naar buiten te gaan, feest te vieren en tegenover journalisten het gastland te prijzen voor zijn uitstekende infrastructuur. Dat is tenslotte waar voetbalfans over praten. Het zijn Noord-Koreaanse toestanden voorafgaand aan een toernooi dat nog minder leeft dan de arbeiders die het mogelijk maakten. Het is ontiegelijk awkward en dat is mooi, want dan valt er tenminste nog iets te lachen in die dieptreurige zandbak.

Gezellig!

Typische Duitsers

Britten die niets slopen... Verdacht.

Voor de late beslissers: Container huren?