Oh ja. Bijna vergeten.

Over dat "bemoei je met je eigen zaken".

Het valt me wel heel erg op dat ver/extreemrechts tegenwoordig zo salonfähig is geworden dat het gewoon normaal lijkt dat figuren zoals Matt Walsh zich bemoeien met de heren- of damesliefde. Dat het normaal is dat "wij" gaan bepalen voor andere mensen die zich ongelukkig in hun lichaam voelen wat ze moeten doen. Dat men slachtoffers van incest en verkrachting gaat dwingen om het embryo te houden. Dat een vrouw of meisje die per ongeluk zwanger wordt maar het volgende verwaarloosde kind op de aarde moet zetten.

Waar bemoeien die idioten zich eigenlijk mee?

Ik loop jou toch ook niet te vertellen dat je niet naar de kerk/moskee mag of dat je niet jouw vrouw (of vrouwen) 10 keer moet bezwangeren. Ik zeg niet tegen jou dat je moet zuipen. Ik zeg niet tegen je dat je lekker ongedwongen moet seksen met wie je wil, of wie jou wil voor de meesten. Waar halen die mensen de GORE lef vandaan om andere te beleren?

Oh! En die mensen die lopen ook hysterisch te krijsen als mensen zeggen, zit kut met het klimaat, milieu is best belangrijk, we moeten een beetje naastenliefde tonen (oh en ze noemen zich vaak christen of moslim he). Deze mensen zijn het schuim der aarde. Beste retorici. Nee, zwaar hypocrite patriarchale mannetjes met een minderwaardigheidscomplex bedoel je. Angstig. Bang voor alles. Willen alles en iedereen de les lezen (omdat "God" dat zegt).

Deze mensen zijn erger dan klimaathysterici.