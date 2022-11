Wat is hier aan de hand?

A: Welmoed zoekt op Volkskrant.nl naar dat artikel over Matthijs van Nieuwkerk

B: Welmoed heeft haar energierekening binnen

C: Welmoed bekijkt de PensioenSpeech van Pieter Omtzigt

D: Welmoed tijdens een Teams/NPO-Vergadering over Trump2024

E: Welmoed zit nu ook op Mastodon

F: Welmoed komt er eindelijk achter. HET WAS JORT!

G: Anders, namelijk...

Antwoord: staat er lekker niet bij. Want we zijn nu al Welmoed-moe. TIETJERKSTERADEEL in je paspoort hebben staan en dan klagen dat jerks deepfaketietenporno van je maken + delen, en dan daar weer een docu VAN 4 DELEN over maken, om vervolgens daar dagenlang mee te koop te lopen in de mediaa's. Daar was vroeger een woord voor, en dat zoeken we nog op. Slachtoffer, ofzo.

Hee Meisje met De Parel... Smile!

Gerechtigheid

Niet doodchecken

Geen fake. Dit staat op Onze Staatsomroep