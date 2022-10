Hier bij GeenStijl Asielwatch en Importbeleid B.V. schetsen we u graag het complete beeld en zijn we niet te beroerd om toe te geven als we ernaast zaten. Zo hebben we in het verleden gesuggereerd dat asielzoekers worden bedolven onder de Mieles en Siemens, maar dat beeld moeten we even corrigeren. Uit de meest recente foto's van een manege in Nijmegen blijkt dat dit niet klopt, want we zien hier machines van het merk Bosch staan. Stapels met Series 6 wasmachines (A-label, hier voor maar 729 euro) en bijpassende Series 6 warmtepompdrogers (A+++-label, hier vanaf 725 euro) staan klaar voor Van der Burgs vuile was. Het mag duidelijk zijn dat de huidige asielcrisis COA's merkenvoorkeur overstijgt, dus is het alle hens aan dek op witgoedgebied. We hopen dat we hiermee eventuele onduidelijkheden die zijn ontstaan naar aanleiding van eerdere berichtgeving hebben rechtgezet.