Voornamelijk de hadiths (overleveringen) en soenna (gedrag, uitspraken) van de proleet. Volgens deze islamitische bronnen was de bedenker van de islam een roverhoofdman, plunderaar, slavenhandelaar en oorlogsmisdadiger. Die dat verdedigde met; "zij geloven niet in mij". Ook in de koran zijn teksten te vinden die oa beweren dat allah de aarde geschapen heeft; en alles op aarde dus de volgers van allah toebehoort; ook de ongelovige vrouwen. De koran is alleen wat lastiger omdat die zichzelf regelmatig tegenspreekt.

Uit dat alles is de sharia samengesteld; het onrechtssysteem dat door isis en cs werd gebruikt, maar ook in landen als Saoedi Arabië, Iran, Pakistan, Somalië, etc. En in al die landen zijn religieuze minderheden inderdaad min of meer vogelvrij. Tenzij de heersers van zo'n land die mensen nodig hebben, bijvoorbeeld Westerse ingenieurs. Die worden dan beschermd, in tegenstelling tot Indische dienstmeisjes of Nigeriaanse bouwvakkers.