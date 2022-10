Weet niet hoe het nu is bij die club, maar kan me dit geval nog goed herinneren.

Pascal Husting van Greenpeace die elk weekend op en neer vloog van Amsterdam naar Luxemburg, want de trein duurde hem te lang.

En dit was destijds het antwoord van de grote baas van Greenpeace, UK, John Sauven:

"For me, it feels like it gets to the heart of a really big question. What kind of compromises do you make in your efforts to try to make the world a better place?"

Als je voor de goede zaak vecht mag je zelf alles wat God verboden heeft.