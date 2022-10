Hasbulla, bekend van Hasbulla zijn, zegt een contract voor een UFC-gevecht getekend te hebben. "The rumors are true. I have officially signed a deal to fight in the UFC!" DE MEDIA nemen het allemaal over en de UFC speelt leuk mee op Insta. Maar wij, journalisten, geloven het natuurlijk niet echt, al is het maar omdat onlangs nog de vrede uitbrak tussen Hasbulla en aartsrivaal Abdu Rozik. En in de VS is het sowieso uitgesloten omdat Hasbulla onmogelijk kan voldoen aan eisen van State Athletic Commissions. In Dubai of zo kan alles, maar het zou de allereerste keer zijn dat de UFC zoiets zou faciliteren. Het dichtstbij kwam de UFC-carrière van WWE-worstelaar C.M. Punk en die was, ja, kort. Kortom, gewoon een promo-actie voor Hasbulla's wel bestaande media-activiteiten met en binnen de UFC. Belangrijk allemaal hè???

De kampioenen-as