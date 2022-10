Die TRX Breacher vind ik een fantastisch concept, alleen al in een urban theater. Die light tank heeft geen schijn van kans, want het Britse Ajax programma blijkt een ramp. Hybride aandrijvingen zonder "laadpalen" is logistiek een uitdaging op zich.

Daar weet ik te weinig van maar elektromagnetische oorlogvoering (die Leonidas)? Effe googelen nl.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetis... en dan een bereik van 60 graden. Dat is dezelfde fout als met de Patriot.

Tot slot: de eerstvolgende beslissing is voor de opvolger van de Bradley. Belangrijke kandidaat is de Lynx, de exportversie (!) van de Duitse Puma. Vreemd dat BAE de CV90 er niet door heeft weten te krijgen: een flink aantal van de bovengenoemde ontwikkelingen is door de Zweden c.s. al geïmplementeerd. Inclusief voor de Nederlandse variant, waarvan het testmodel net van de band is gerold.

Terzijde: de Abrams is een veramerikaanste Leopard en de Stryker een veramerikaanste Canadese afgeleide van de Piranha. Zoals u weet is de Boxer bij voorbaat modulair ontworpen, maar we zullen het zien allemaal. Voorlopig is het Capitool nog helemaal Buy American!