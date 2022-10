In een decadent land ontaardt alles. Politiek bedrijven wordt ook iets dat vervalt, uiteenvalt, verkruimelt en weinig of niets meer te maken heeft met krachtdadig besturen. Het biermerk van een van de goedkopere supermarktketen heet Kordaat, maar ook de reclame's die dat bier onder de mensen moeten brengen laten slappe mannetjes zien en vrouwtjes die inmiddels beter weten hoe ze een flesje open moeten maken. Het lijkt een metafoor van een langzaam in verval zijnde beschaving die letterlijk alles tot 'lifestyle' wenst te maken, tot het optuigen en oppoetsen van het eigen troosteloze bestaan. En ook de moraal, de kennis van goed en kwaad, is inmiddels onderworpen aan die drang om het miezerige leventje dat we leiden een gouden glans te geven. Deugen is geen kwestie van moeizaam het goede proberen te doen maar van goed te lijken, goed te schijnen, goed over te komen, de goede mens uit te stralen. "Kijk mij eens goed zijn" is belangrijker dan "ik wil het goede", want het eerste oogst herkenning en erkenning van de groep, het tweede wordt maar al te vaak misverstaan of er wordt misbruik van gemaakt van je goede bedoelingen, en, o ellende, niet eens opgemerkt door de meute.

Een motie over het uitbannen van bitterballen en frikandellen, dat is een exempel van "kijk mij eens deugen", in een wereld waarin het deugen volkomen is losgeslagen van goed doen om goed te doen. Het is lifestyle, politiek bedrijven is lifestyle, wortelt niet meer, is losgezongen, dient andere doelen, met als eerste doel het in de etalage zetten van de eigen persoon. Ijdelheid, holle ijdelheid in plaats van een ideologische overtuiging of vrees voor God.

Die bitterballen en frikandellen, die zullen sowieso langzaam gaan verdwijnen, gewoon omdat de wereld verandert. Daar is geen motie voor nodig, daar zijn moties ook niet voor bedoeld. Een beslissing daartoe kan zonder motie, zonder voetlicht, zonder in de schijnwerpers te staan. Of er is helemaal geen beslissing voor nodig, omdat steeds minder mensen om een frikandel vragen of om een bitterbal.

Krachtdadig besturen, bestaat dat nog?