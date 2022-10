De Dierenpartij is de komende 16 weken even zonder kop. Esther Ouwehand is, net als haar voorgangster Marianne Thieme, overspannen en gaat met ziekteverlof. Kennelijk is het nog helemaal niet zo makkelijk om de baas te spelen over vijf andere Kamerleden. Kun je nagaan hoe dat is voor een boer met 300 varkens. Hoe dan ook, Ouwehand geeft aan dat ze volgend jaar wel gewoon terugkomt als fractievoorzitter, dus Christine Theunissen neemt voorlopig alleen voorlopig haar taken over. Zieke dieren zijn zielige dieren dus wij wensen mevrouw Ouwehand veel beterschap, iemand die af en toe lekker soep met balletjes voor haar kookt en gaan nu even met Khadija Arib bellen of zij nog een leuke spreuk voor een ansichtkaartje weet.