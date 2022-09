Het standpunt van Rinkevics is niet eens zo gek: Letland heeft een populatie Russen, zoiets als wij in Nederland Finnen hebben, maar dan nog wat erger. Mijn persoonlijke ervaring is dat die Letse Russen niet te vertrouwen zijn en alleen maar respect hebben als je ze laat merken dat je onorthoxe middelen wilt gebruiken om ze tot de orde te roepen. Voorbeeld: mijn vrouw is van Letse origine en zo hebben wij in dat land een datsja (buitenhuisje) dat we verhuren. Een Russisch gezin vond na de huurperiode dat het huisje aan hen toebehoorde, want 'het was tijdens de Sovjettijd (vóór 1991) voor Russische legerpersoneel gebouwd'..... Met een hoop trammelant hebben we die snoodaards er uiteindelijk uit gekregen. Laten we in hemelsnaam die Russische asielzoekrs terugsturen. Voor je het weet hebben ze ook nog hun eigen tv-propramma à la Opsporing Verzocht......